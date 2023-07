Tunisia, migranti subsahariani in fuga da Sfax

22:30 – Secondo diversi media locali, centinaia di migranti subsahariani si erano recati alla stazione di Sfax per fuggire dalla città.

La causa della loro fuga è la caccia all’uomo partita nei giorni scorsi, dopo che un tunisino è stato ucciso per mano di un gruppo di migranti. I residenti tunisini hanno chiesto alle autorità di far gli irregolari.

“La Tunisia è un Paese che accetta sul proprio territorio solo coloro che ne rispettano le leggi. Non tollera di essere utilizzata come zona di transito o territorio di insediamento per persone provenienti da più Paesi africani, né accetta di essere custode di confini diversi dal proprio”.

Queste le parole del Presidente tunisino, Kais Saied, in merito all’omicidio per il quale al momento 3 camerunensi sono detenuti. (Fonte ANSA)