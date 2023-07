Attraverso le “Frammentazioni” di Alfonso Naimo

Dopo aver completato gli studi all’Accademia di Belle Arti, Alfonso Naimo si dedica a sviluppare completamente la propria arte. Partecipa attivamente a mostre ed eventi locali e nazionali, tra cui emergono esposizioni a Milano e Siena, mostrando il suo modo di vedere il Mondo, come espressione della propria interiorità. Entra a contatto con artisti sia emergenti che particolarmente affermati, scambiando idee, opinioni e pensieri, approfondendo le tecniche e gli stili, e sperimentando, dopo tali incontri, nuove forme espressive. Nonostante l’avanzamento dell’età, la sua anima giovanile resta immutata e partecipa agli eventi a cui è invitato con allegria e vivacità coinvolgendo soprattutto i giovani ad approcciarsi all’arte in tutte le sue forme. Mai limitante, sprona gli artisti a sperimentare, a confrontarsi e a trovare nuove forme di espressione, ponendo al centro della sua espressione artistica proprio la sperimentazione costante, come continua ricerca infinita.

Presso l’Atelier d’Arte Dedalo, sito in via Salvatore Quasimodo n. 5, Reggio Calabria, ha esposto l’opera “Frammentazioni”, acrilico su tela. Negli ultimi anni Alfonso Naimo si è dedicato alla sperimentazione di una tecnica in cui emerge l’assenza di figure nettamente riconoscibili, sfidando la mente umana a trovare le forme nei ghirigori, allenando l’occhio al riconoscimento attraverso la lunga osservazione. Le sue opere vanno guardate da più punti di vista, in quanto cambiano al variare del punto focale. La bidimensionalità ha permesso all’artista di giocare con i colori, lasciando il pennello fluire liberamente sulla tela. La grande padronanza tecnica di Naimo emerge in particolare sulla fermezza della linea, la quale risulta netta e riconoscibile anche nel complesso dell’opera.

L’opera “Frammentazioni” è il capofila di una nuova serie di quadri ispirati alla libera espressione astratta. A differenza delle precedenti serie, in tale quadro emerge il netto contorno realizzato con un unico colore nella fase finale della realizzazione. Il contorno permette di delineare meglio le figure, dando loro profondità e vita propria. Emergono così volti di profilo e di trequarti, alcuni dei quali mostrano una sorta di primordiale espressività (gioia e dolore), figure animali e insetti, vortici di colore infiniti che trascinano lo spettatore in un mondo magico e incantato sito nella mente dell’artista.

Secondo Shaaron Ainsworth, importante scienziato, i ghirigori e gli scarabocchi servono per riordinare le idee, e oggi sono oggetto di particolare attenzione, tanto da diventare parte formale dell’educazione moderna. Si può dunque concludere che Alfonso Naimo “riordina” le idee della mente umana attraverso la sua forma di espressione artistica incentrata su scarabocchi e ghirigori di colore, realizzando opere che sono un enigma per l’occhio e per la mente.

Silvana Marrapodi