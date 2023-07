Firenze. Trovato con quasi un etto e mezzo di cocaina

Comando Provinciale di Firenze – Firenze, 07/07/2023 11:16

I Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato un 31enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio di pattuglia nel centro storico fiorentino, i militari, in transito in via Sant’Egidio, hanno notato la presenza di un soggetto che, alla vista dell’autovettura con i colori d’istituto, mostrava un atteggiamento sospetto, tipico di chi ha qualcosa da nascondere.

I militari decidevano quindi di sottoporre a controllo l’uomo e condurlo in caserma per perquisirlo. Il sospetto si rivelava fondato poiché, all’esito di tale attività, il 31enne, risultato già gravato da precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, veniva trovato in possesso di 3 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 8,5 grammi e la somma di 110 euro in contanti.

L’attività di perquisizione veniva poi estesa al domicilio del soggetto, poco distante del luogo del controllo, dove i militari rinvenivano ulteriori 121 grammi di cocaina, undici telefoni cellulari corredati di sim, plausibilmente utilizzati per l’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Da un controllo sui documenti d’identità del soggetto si accertava altresì che la patente di guida non risultava negli archivi della motorizzazione e pertanto veniva posta sotto sequestro quale documento falso, con l’addebito di un’ulteriore ipotesi di reato a carico dell’uomo che, terminata la stesura degli atti di rito, veniva condotto presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/trovato-con-quasi-un-etto-e-mezzo-di-cocaina