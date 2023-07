Nergia. Clima, Scaroni (ENEL): serve confronto su ciclopici investimenti

Rinnovabili ma anche reti, e dovremo tutti aumentare in modo importante

(DIRE) Roma, 7 Lug. – “Fatti 100 consumi energia del pianeta la quota elettrica è il 20%, l’80% sono altre cose come benzina e gas”. Ciò detto, “nel piano Net zero al 2050 bisogna continuare a aumentare la quantità di elettricità nei nostri consumi” perché “solo cosi potremo ridurre le emissioni”. In tutto ciò “il Net zero prevede un 50% di consumi elettrici” e “questo prevede investimenti ciclopici nelle rinnovabili ma anche nelle reti, e dovremo tutti aumentarle in modo importante”.

Dunque “questa è la grande sfida davanti a noi”. Paolo Scaroni, presidente Enel, lo dice intervenendo alla tavola rotonda organizzata in occasione della prima conferenza annuale di Confindustria Energia. Però, sottolinea, “questi grandi investimenti rappresentano un punto di domanda su cui ci dobbiamo confrontare”. (Ran/Dire) 12:10 07-07-23