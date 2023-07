Sud. Russo (FdI): grazie a Ministro Urso per stanziamento 175 mln

(DIRE) Roma, 7 Lug. – “Al ministro Urso vanno i miei più sentiti complimenti per l’importante stanziamento di 175 milioni di euro destinati al sostegno per la ricerca e l’innovazione al sud. Questa iniziativa dimostra la grande attenzione che il Governo riserva alla Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, e questi fondi rappresentano un importante impulso per lo sviluppo scientifico e tecnologico, favorendo l’attrazione di talenti, la creazione di opportunità e la crescita economica sostenibile.

Finalmente abbiamo un Governo che investe nei suoi cittadini, aiutandoli a crescere con iniziative economiche che guardano al futuro e non solo con il puro assistenzialismo, che ha guidato ogni scelta del passato e che, abbiamo rischiato, diventasse un ennesimo boomerang per i giovani e per gli occupabili del sud”. Lo scrive in una nota Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione lavoro. (Vid/ Dire) 16:32 07-07-23