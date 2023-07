Tiro a volo. A Lonato inizia la Coppa del Mondo ISSF

Da domani in pedana gli Azzurri di Skeet di Benelli

(DIRE) Roma, 7 Lug. – E’ tutto pronto sulle pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda (BS) per ospitare la Coppa del Mondo ISSF di Trap e Skeet che da Domenica 9 a Lunedì 17 Luglio impegnerà in gara 525 tiratori in rappresentanza di 80 Nazioni. Il via ufficiale verrà dato Domenica 9 Luglio con la Cerimonia di Apertura, fissata per le ore 18.00 nelle strutture dell’impianto gardesano, e da lunedì 10 le gare inizieranno con lo Skeet. Già da domani gli Azzurri del Direttore Tecnico Nazionale Andrea Benelli avranno modo di testare i lanci per apportare le ultime correzioni alla preparazione tecnica prima della gara. Per l’importante appuntamento casalingo il Tecnico Toscano, Campione Olimpico ad Atene 2004, schiererà una squadra super blasonata.

Al femminile ci saranno Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Campionessa Olimpica a Rio 2016 e medaglia d’argento a Tokyo 2020, Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR), fresca vincitrice dei Giochi Europei di Cracovia, Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD), Campionessa Olimpica a Pechino 2008 e medaglia d’argento a Rio 2016, Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM), lo scorso anno medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo di Chagwon (KOR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT), quest’anno medaglia d’argento in Coppa del Mondo a Il Cairo (EGY).

Per la Squadra Maschile in gara saranno impegnati Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), lo scorso anno medaglia d’argento in Coppa del Mondo a Larnaca (CYP), Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS), due volte Campione Europeo e quest’anno medaglia di bronzo in Coppa del Mondo a Doha (QAT), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), Campione Olimpico a Rio 2016, ed Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), quest’anno medaglia di bronzo in Coppa del Mondo a Il Cairo (EGY). Insomma, l’Italia è pronta ad ospitare al meglio anche questo evento internazionale, ma non è disposta a fare sconti a nessuno, almeno in pedana.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN). Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT). Direttore Tecnico: Andrea Benelli. Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Questa la squadra di Trap LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM). Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma; Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Giulia Grassia (Esercito) di Modena. Direttore Tecnico: Marco Conti. Preparatore Atletico: Fabio Partigiani. (Com/Gas/ Dire) 12:36 07-07-23