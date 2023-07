Brasile: crollo di 2 edifici: 8 morti, 7 feriti, e 6 dispersi

Due edifici di un complesso residenziale sono crollati ieri mattina in un municipio dell’hinterland di Recife in Brasile attorno alle 06.35 locali (le 11.35 italiane). Le strutture erano già state segnalate come instabili, la situazione si è aggravata con l’arrivo delle piogge battenti degli ultimi giorni.

I soccorritori si sono messi subito all’opera, e dai ieri mattina che continuano a rimuovere macerie. All’interno dell’edificio si trovavano 20 individui al momento del crollo. Otto i morti, sette i feriti, e sei le persone che risultano disperse, di cui i vigili del fuoco e le unità specializzate della Protezione civile cercano le tracce (fonte: ansa.it).

AO