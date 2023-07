Crotone. Abusivismo edilizio in area con vincolo paesaggistico: sequestrate unità abitative

Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria – Crotone , 08/07/2023 12:26

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Crotone unitamente al personale della Polizia Municipale del capoluogo hanno accertato che erano in corso di costruzione opere edilizie abusive.

Nello specifico è stata accertata la realizzazione di n. 6 unità abitative, si cui n. 1 in fase di realizzazione, aventi strutture in legno, in acciaio e in muratura nonché di un massetto in battuto di calcestruzzo della superficie di 170 mq circa.

Le opere sono state realizzate all’interno di un terreno di proprietà privata, con una superficie superiore ai 3000 mq, a pochi metri dalla costa del mare Jonio senza alcuna autorizzazione comunale e nulla osta ambientale, in zona assoggettata ai seguenti vincoli: paesaggistico ambientale, piano di stralcio di erosione costiera, demanio marittimo e piano di gestione rischio alluvioni.

A conclusione dell’attività, si procedeva al sequestro delle unità abitative e dell’intero terreno, entrambi convalidati dall’autorità giudiziaria.

Sono state contestate violazioni in materia edilizia, al Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché ulteriori disposizioni in materia penale.