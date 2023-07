Tiro con l’arco. Fabrizio Aloisi sfiora la semifinale compound Under 18

Domani eliminatorie e finali del ricurvo

(DIRE) Roma, 8 Lug. – Gli azzurrini impegnati oggi nelle eliminatorie individuali compound ai Mondiali Giovanili di Limerick, in Irlanda, non riescono a raggiungere le finali. Il migliore degli azzurri è l’Allievo piemontese Fabrizio Aloisi che si ferma ai quarti di finale contro il sudafricano Verhoef che elimina l’arciere italiano con una prova maiuscola con tutti “10” e solo due “9” per il 148-143 finale.

La corsa di Aloisi è partita dalle qualifiche con un ottimo quinto posto, oggi poi sono arrivati i successi con il britannico Clark per 141-140 e con l’israeliano Carmi per 139-137. Tra gli Junior il migliore della Nazionale è Lorenzo Gubbini che dopo la vittoria sul romeno Alexandrescu per 144-138 si arrende agli ottavi allo statunitense Davis 144-140. Escono al turno precedente Francesco Sterza e Andrea Marchetti battuti 138-136, ancora da Davis, e 145-140 da Fullerton. In precedenza Sterza aveva battuto 141-140 l’arciere di Taipei Chang, mentre Marchetti aveva avuto la meglio allo shoot off 143-143 (8-8*) con il danese Bramsen.

Nel femminile Martina Del Duca saluta la competizione al primo turno sconfitta 138-136 dalla danese Meck, mentre Michelle Maria Bombarda e Martina Serafini vengono eliminate al secondo turno dalla turca Burun (144-128) e dall’indiana Kaur (138-136) dopo i successi con la tedesca Goeppel (132-131) e con la canadese Sanders (134-133). Tra gli Allievi termina ai sedicesimi la corsa di Gabriel Moriconi, battuto allo shoot off 142-142 (10-10*) dal lituano Grigaravicius dopo il 139-128 rifilato al polacco Myszor-Lach (139-128), e di Francesco Orlando che dopo il 139-135 sul neozelandese Dittert perde il match con il sudafricano De Wet 142-139.

Niente finali anche per le Allieve: Sofia Menin vince 130-118 con Cheung (HGK), ma poi si arrende 134-133 alla spagnola Bernal. Secondo turno fatale anche per Sabrina Blè, sconfitta 144-130 dall’indiana Rani, e Caterina Gallo, ko con la spagnola Munoz Saiz 139-132. Domani ultimo giorno di gare a Limerick con tutte le eliminatorie e le finali individuali dell’arco olimpico, le sfide per le medaglie verranno trasmesse in diretta streaming dal canale ufficiale Youtube della World Archery. (Com/Red/ Dire) 16:25 08-07-23