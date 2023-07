Unpli Days. Cerreto (FdI): Pro Loco ambasciatrici tradizioni dei Comuni

La Regione Campania attivi i poli turistici locali

(DIRE) Roma, 8 Lug. – “Dobbiamo ringraziare le Pro loco strumento di promozione sociale attraverso cui i comuni, anche quelli più piccoli, raccontano se stessi, le loro peculiarità, le tradizioni, le arti, i mestieri, i luoghi magici che rendono unica ed ineguagliabile la nostra bella Italia che merita di essere conosciuta tutta. Bisogna dire grazie al sistema Pro Loco che si regge prevalentemente su volontari, giovani e meno giovani uniti da un sentimento comune: l’amore smisurato per il territorio.

Oggi, nella cornice meravigliosa del Belvedere di San Leucio, le principali pro loco contraddistinte dagli stand narrano una provincia viva, entusiasta e che ha voglia di raccontarsi e di farsi conoscere, grazie proprio al loro lavoro si favorisce un sistema di turismo diffuso che ha delle alte potenzialità come mettere in campo azioni di promozione sociale che potrebbero avere punti di caduta di elevata importanza specie nelle aree interne. C’è bisogno che tutte le istituzioni facciano la loro parte e che la regione Campania, nella fattispecie, attivi attraverso l’agenzia regionale del turismo i Poli turistici locali, in modo da armonizzare in maniera compiuta l’insieme dell’offerta turistica campana”. Lo ha affermato Marco Cerreto a margine di un convegno sul turismo sostenibile svoltosi al Belvedere di San Leucio. (Com/Vid/ Dire) 16:43 08-07-23

(Foto di repertorio)