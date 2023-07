Roccella: arrivati ieri sera altri 48 migranti irregolari

Sono arrivati in 48 i migranti ieri sera scortati dalla Guardia Costiera nel porto calabrese di Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria. Si tratta del ventottesimo “sbarco” dall’inizio dell’anno nel piccolo scalo portuale della Locride reggina.

I soggetti arrivati in maniera irregolare sono per lo più di nazionalità siriana ed afghana, tra loro anche tre donne incinta e sei minori erano tutti a bordo di una barca a vela in condizioni precarie che ha sfidato con il lungo viaggio il mare ed è infine stata soccorsa dalla Guardia Costiera di Roccella Jonica.

I migranti irregolari, come disposto dalla Prefettura di Reggio Calabria, sono stati accolti ed ospitati temporaneamente nell’apposita struttura già super affollata del porto roccellese. (foto di repertorio)

