Brasile: crollo edificio, salito il bilancio dei morti

Venerdì mattina in Brasile sono crollati due palazzi inagibili a Paulista, nello Stato brasiliano di Pernambuco. Il bilancio dei morti è salito a 14, tra cui 6 bambini. Un ragazzo di 18 anni era stato tratto in salvo dalla macerie, ma per via delle ferite è morto poco dopo, due ragazze di 15 anni e una donna di 65 anni sono riuscite a salvarsi grazie all’intervento dei pompieri.

Le strutture risalivano agli anni 70, e non sono le uniche nelle zona, tanto ché i funzionari hanno definito questi tipi di edifici come “blocco bara”. Il problema era stato fatto presente anche al Presidente Brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, durante una sua visita (fonte: rainews.it).

