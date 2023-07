Kenya, proteste portano a 6 morti

21:00 – Da venerdì 7 Luglio sono in corso delle proteste per il carovita in Kenya, e come riportano le tv locali, ci sono state 6 vittime.

Una delle roccaforti dell’opposizione è stata il teatro delle violenze di questo fine settimana, dove sono avvenuti una ventina di arresti con altrettanti feriti gravi. Tra i decessi si è registrata la morte di una giovane studentessa, vittima di colpi d’arma da fuoco. Altri dimostranti sono stati uccisi nei pressi del lago vittoria. Raila Odinga, il capo dell’opposizione al carovita, ha annunciato una nuova giornata di pesanti proteste il 12 Luglio. (Fonte ANSA)