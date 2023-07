È record storico alla Mediterranea: Gioventù Nazionale fa primo e secondo eletto in ogni organo.

Il Presidente Arena della Federazione Metropolitana di Gioventù Nazionale Reggio Calabria viene eletta in seno alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti in Giurisprudenza con 231 voti, segue Giada Adamo, prima eletta al Dipartimento DiGiES con un record storico di 896 preferenze, risultato mai raggiunto prima d’ora. Conquistano il primo e secondo posto, ai Corsi di Laurea, rispettivamente di Giurisprudenza e Scienze della Formazione Primaria, i militanti Domenico Rinelli, primo eletto con 123 preferenze, e Silvia Tritico con 302.

“È stata una campagna elettorale intensa, durante la quale abbiamo lavorato intensamente con tutti i ragazzi di GN, il lavoro di squadra ci ha remunerati di tutti gli sforzi ed il lavoro svolto in questi anni. Siamo riusciti ad ottenere la fiducia di 896 persone, un risultato mai visto all’interno del dipartimento DIGIES della Mediterranea. Sono davvero grata e fiera e più che soddisfatta del risultato raggiunto, perché ancora una volta abbiamo dimostrato che la meritocrazia vince sempre e che il duro lavoro e il sacrificio non sono mai stati vani, e come mi piace sempre dire “è solo l’inizio” ” conclude il Presidente cittadino di GN Arena.

Comunicato Stampa