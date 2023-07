Rifiuti. UE, Regolamento Batterie, almeno 50% riciclo Litio 2027 e 80% 2031

(DIRE) Roma, 10 Lug. – Il regolamento relativo alle batterie mira a creare un’economia circolare per il settore delle batterie concentrandosi su tutte le fasi del ciclo di vita delle batterie, dalla progettazione al trattamento dei rifiuti. Questa iniziativa riveste grande importanza, in particolare in considerazione del massiccio sviluppo della mobilità elettrica.

Si prevede che la domanda di batterie aumenterà di oltre dieci volte da qui al 2030. Il nuovo regolamento sostituirà l’attuale direttiva sulle batterie del 2006 e completerà la legislazione esistente, in particolare in relazione alla gestione dei rifiuti. La Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento relativo alle batterie il 10 Dicembre 2020. Il Consiglio ha adottato un orientamento generale il 17 Marzo 2022.

Nella plenaria del 10 Marzo 2022 il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione negoziale. A seguito dei negoziati interistituzionali, è stato raggiunto un accordo provvisorio tra la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo. Il risultato dell’accordo è stato adottato dalla plenaria del Parlamento europeo il 14 Giugno 2023. (Ran/Dire) 11:21 10-07-23