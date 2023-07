Sanità. Schillaci: in 3 anni molti medici in pensione, sarà problema

Contro carenza infermieri guardiamo a realtà extra UE

(DIRE) Roma, 10 Lug. – “Oggi avere dei medici in più avrebbe fatto comodo, soprattutto perché nei prossimi tre anni andremo incontro a un problema pensionistico: molti medici oggi in servizio andranno in pensione. Questo è il frutto di una programmazione che non è stata sicuramente la migliore”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell’evento ‘La salute in piazza’, ospitato a Roma a piazza Vittorio. “Per otto anni ho fatto il preside di una Facoltà di Medicina- ha aggiunto- e quando erano iscrivibili solo 8mila studenti, noi ne chiedevamo almeno 12mila. Questo non è avvenuto e oggi ne paghiamo le conseguenze.

Il numero è stato aumentato dal ministro Bernini ma i frutti li vedremo tra sei anni”. Per quanto riguarda invece la carenza di infermieri, “vogliamo fortemente mettere in pista la medicina territoriale: ci sono i fondi del Pnrr e vanno usati, ma credo che ne manchi un numero importante.

A breve sarà necessario trovarne un numero congruo, stiamo guardando a delle realtà extraeuropee e stiamo lavorando con delle associazioni per rendere più attrattivo il mestiere perché non è solo un problema economico ma di qualità del lavoro”, ha concluso Schillaci. (Ekp/ Dire) 20:47 10-07-23