Sudan, bombardamenti colpiscono il centro di Khartoum

20:40 – Nella giornata di oggi è stato bombardato centro della Capitale sudanese, Khartoum, decine di morti e feriti.

Secondo l’Onu, il Sudan è “sull’orlo di una guerra civile a tutto campo potenzialmente destabilizzante per l’intera regione“. Non si è ancora riuscito a stabilire la responsabilità dei bombardamenti e le forze di supporto (FSR) hanno denunciato la perdita di “31 vite”. Queste ultime si oppongono all’esercito sudanese dal 15 Aprile che ha per l’appunto dichiarato di non aver preso di mira nessun obiettivo in quell’area della regione. Oltre ai bombardamenti, sono stati registrati scontri a fuoco con armi pesanti in diversi quartieri di Khartoum. A causa degli scontri tra le due forze militari oltre 3000 persone hanno perso la vita negli ultimi 4 mesi. (Fonte ANSA)