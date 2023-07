Threads: 100 milioni di iscrizioni in 5 giorni

La nuova app dell’azienda Meta lanciata dall’informatico Mark Zuckerberg ha raggiunto i 100 milioni di iscritti in soli 5 giorni, un vero e proprio record. Nessuna applicazione aveva mai stabilito questo traguardo in cosi poco tempo. In Europa arriverà fra un paio di mesi, giacché la società madre Meta sta controllando alcuni aspetti legati alla legislazione sulla privacy dei dati dell’Unione Europea.

La nuova app è molto simile a Twitter, Elon Musk ha minacciato di citare in la società per furto di segreti commerciali e proprietà intellettuali. Accuse smentite dalla stessa azienda (fonte: skytg24.it).

AO