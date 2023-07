Aereo dirottato, per i capricci di una passeggero

Un volo della compagnia aerea della United Airlines da Houston diretto ad Amsterdam è stato dirottato su Chicago, dopo che un passeggero “insolito” ha protestato in modo violento solo perché la cena che aveva scelto non era disponibile. Il volo è arrivato ad Amsterdam con tre ore di ritardo, secondo il sito Flightrader24. Il passeggero è stato scortato fuori dal velivolo dalla polizia. Non è la prima volta che le compagnie aeree americane hanno a che fare con passeggeri di questo tipo.

La Federal Aviation Administration (FAA) può imporre multe fino a 37.000 dollari per comportamenti scorretti. Incidenti di questo genere sono aumentati del 47% nel 2022 rispetto al 2021, secondo l’International Air Transport Association (Iata) (fonte: ansa.it).

