Kenya, le vittime della setta del digiuno salgono a 350

20:45 – In Kenya il numero delle vittime della Setta del digiuno è salito a 350.

Questo è quanto affermato dal Ministro degli Interni del Paese, Kithure Kindiki, in merito al caso della setta, capitanata da un predicatore secondo il quale è necessario digiunare “per poter incontrare Gesù in paradiso“. Il Ministro ha rivelato che sono state scoperte altre 40 fosse comuni negli 8 ettari della foresta di Shakahola. Secondo quanto riportato dai media locali, il predicatore avrebbe piantato verdure ed ortaggi sulle fosse per nasconderle, mentre altre si trovavano all’interno di comuni abitazioni. Secondo i dati della Croce Rossa Keniana, il totale delle vittime ammonta a 610. (Fonte ANSA)