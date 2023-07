Messico: attacco al mercato, 9 morti

Nella giornata di ieri è stato appiccato un incendio doloso da un gruppo armato nel mercato centrale della città di Toluca in Messico. Nove le vittime, il bilancio è stato reso noto dalle forze dell’ordine, all’inizio erano stati trovati 8 corpi senza vita per le strade del mercato, ma uno dei feriti in ospedale di Toluca non ce l’ha fatta.

Un gruppo di uomini armati ha appiccato l’incendio, e subito dopo sono scappati a bordo di un auto, secondo le dichiarazioni di alcuni testimoni.

Il mercato di Toluca è uno dei più grandi del Messico, vanta ben 630.000 m2 e 2000 locali, e circa 40 mila persone si recano ogni giorno (fonte: ansa.it).

AO