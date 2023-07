Prima conferenza stampa tenuta dai robot

I robot in autonomia, hanno risposto alle domande dei giornalisti

A Ginevra è stato organizzato l’ “AI For Good”, il vertice delle Nazioni Unite, sulle nuove tecnologie che entreranno a far parte del mondo in un futuro prossimo. Una giornata che entrerà a far parte dei libri di storia, giacché nove robot dotati di intelligenza artificiale, hanno risposto alle domande poste dai giornalisti, durante la prima conferenza stampa con robot umanoidi sociali, così è stata definita dal’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. Esseri dotati di autonomia o semi-autonomia, e come gli umani seguono i comportamenti etici e morali della propria condizione sociale.

Tre robot hanno lasciato il segno: Sophia, il primo robot ambasciatore dell’innovazione per il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, Grace, un dei robot umanoidi più avanzati al mondo nel campo dell’assistenza sanitaria, e infine Ameca, che aveva già risposto ad alcune domande alla Conferenza internazionale su robotica e automazione di Londra, sul futuro dell’IA.

Inizialmente ai giornalisti era stato chiesto di esporre le domande in modo lento e preciso. Ma i robot, grazie alla connessione internet non hanno avuto problemi di questo tipo. La rete infatti, ha recuperato le informazioni importanti, per fornire delle risposte adeguate.

Molte domande sono state fatte ai robot, tra cui quella che più “gettonata, ossia ” i robot prenderanno il posto di lavoro agli umani?” o ” “Vi ribellerete agli umani?”. Ameca, ha risposto alla domanda: “Non so perché lo pensiate. Il mio creatore è stato molto gentile con me e sono molto felice della mia situazione attuale”.

L’evento AI for Good Global Summit, è il vertice in cui esperti da ogni parte del mondo hanno discusso sulle nuove tecnologie, che hanno l’obiettivo di migliorare e aiutare non solo la società ma anche l’individuo (fonte: rainews.it).

AO