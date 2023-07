Tra gioia e risate, si riunisce dopo 50 anni la 5^ D dell’Istituto “Righi”

Venerdì 7 Luglio 2023 presso il ristorante “Da Mimmo” sul lungomare di Gallico si è riunita la 5^ D dell’Istituto Tecnico Geometri “A. Righi” di Reggio Calabria per festeggiare insieme i 50 anni dal diploma. Ben 12 ex compagni di classe si sono incontrati mentre tutte le scuole d’Italia conseguivano gli orali per la tanto bramata maturità liceale.

Nell’estate 1973 erano tutti seduti ai banchi di scuola dell’Istituto “Righi” ad adempiere ai propri doveri di alunni e superare l’esame di maturità che avrebbe cambiato definitivamente le loro vite.

Gli ex alunni hanno avuto vite differenti, chi ha proseguito con la professione data dagli studi tecnici, chi invece ha deciso di svoltare e dedicare la sua vita ad altri orizzonti, e chi purtroppo non c’è più, ma l’affetto verso i propri compagni d’avventure scolastiche è comunque rimasto immutato. A gran sorpresa si è collegato con una video-chiamata uno dei compagni che attualmente vive in Tunisia, per ricordare insieme i “Bei Vecchi Tempi”.

La serata è proseguita all’insegna dei ricordi, delle risate, della nostalgia, dell’allegria, dei racconti di una vita e del buon cibo del Ristorante “Da Mimmo”, rimembrando a tutti i presenti che anche se il tempo è passato, tutti i compagni resteranno sempre uniti nel cuore.

Silvana Marrapodi