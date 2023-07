Conclusi Campionati Regionali Salto Ostacoli: emozione e divertimento nel segno dello sport

La cornice verde del Circolo Ippico La Bruca di Scalea ha regalato, anche quest’anno, grandi emozioni ai Campionati Regionali di Salto Ostacoli.

Tutti i binomi iscritti hanno dato prova delle loro capacità senza mai rinunciare al divertimento ed alla competizione, emozioni che solo chi vive con il Cuore di uno sportivo può conoscere, trasmettendo tutta la propria Passione a chi ha assistito alla Prestigiosa Competizione Regionale.

Sono stati più di 100 i Nosttri Cavalieri scesi in campo nelle categorie da Barriere a Terra, riservate ai piccoli cavalieri ed amazzoni che si approcciano per la prima volta al Nostro Sport come prime esperienze “fuori casa”, ai più esperti della Cat. Assoluto (C130).

Si è trattato di un magnifico connubio di reciproche esperienze che, in maniere differenti, non possono che valorizzare il bagaglio di tutti i concorrenti.

A conclusione il Presidente FISE Calabria Roberto Cardona ha voluto così ringraziare:

“La mia prima attenzione la rivolgo ai genitori dei nostri ragazzi calabresi, che con i propri sacrifici danno la possibilità ai nostri atleti di essere presenti alle competizioni.

I ringraziamenti vanno comunque a tutti i Presidenti delle Società calabresi che con i loro Istruttori e con il supporto del nostro Tecnico Magg. S. Scaccabarozzi hanno dato prova di un buon livello tecnico.

Il C.I. La Bruca con il Pres. Avv. Michele Valente è riuscito in maniera eccellente ad organizzare tutta la manifestazione sia sotto l’aspetto tecnico che organizzativo.

Ringrazio tutte le Autorità Istituzionali che hanno voluto gratificare con la loro presenza i nostri Campioni.

Sotto l’aspetto tecnico i percorsi di qualità costruiti dal Direttore di Campo Andrea Bruno, hanno dato la possibiltà di sviluppare un’esperienza di buon livello ai nostri atleti.

Un’atro aspetto importantissimo di questa prestigiosa manifestrazione regionale è stato quello aggregativo e sociale, che ha visto i nostri ragazzi riuniti nella festa di sabato che ha decretato la vittoria del Mr e Miss Campionato Regionale. Questo evento è stato il fiore all’occhiello di tutta la manifestazione evidenziando quanto sia importante l’aspetto aggregativo oltre a quello competitivo.

In conclusione ringrazio tutto lo staff tecnico, gli Ufficiali di Gara e tutto il Consiglio Regionale che, insieme a me, ha voluto mettere a fuoco la bellezza e la gioia di stare insieme sotto un’unica bandiera sportiva, quella calabrese.”

Comunicato Stampa