Fisco. Nicole Matteoni (FdI): approvata riforma epocale

(DIRE) Roma, 12 Lug. -“Dalla revisione delle imposte sui redditi e a seguire sull’IVA, sull’IRAP che gradualmente verrà eliminata, ai tributi minori da accorpare e semplificare, alla riduzione delle tasse su tredicesima, straordinari e premi produttività, riduzioni che riguardano l’IRPEF, e ancora i punti per favorire i giovani fino a 30 anni per incentivare le assunzioni stabili.

Questi sono solo alcuni dei risultati raggiunti grazie all’approvazione del provvedimento. Ci è voluto un Governo di centrodestra con Giorgia Meloni per approvare una riforma aspettata da oltre 50 anni, a dimostrazione che coesione e determinazione raggiungono quelle riforme necessarie per il futuro dell’Italia.

Con buona pace della sinistra che invece non è mai riuscita veramente a portare a termine le promesse. Il lavoro sulla Delega Fiscale è stato lungo e certosino mirato a non lasciare indietro nessuno: dai giovani, ai professionisti, alle famiglie, lavorando per garantire certezze ed immaginando un Paese moderno con la promessa di portare avanti quella rivoluzione fiscale che i cittadini ci hanno chiesto in campagna elettorale”.

Così Nicole Matteoni, deputata di Fratelli d’Italia, Componente Commissione Finanze e del comitato dei nove per il disegno di legge delega sulla riforma fiscale che ora approderà al Senato per l’esame finale del provvedimento. (Com/Pol/ Dire) 19:36 12-07-23