Salerno. Lancia liquido corrosivo sul volto di un connazionale

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Z.M., indagato per il reato tentato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, lo scorso Febbraio, a seguito di una discussione, avrebbe lanciato del liquido corrosivo in volto ad un suo connazionale.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Salerno/articolo/183164aec08a68857994022558