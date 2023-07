L’insegna di Hollywood compie 100 anni

Sul Mount Lee nel lontano 13 Luglio del 1923, esattamente 100 anni fa, fu inaugurata la più famosa scritta del Cinema, l’insegna di Hollywood. Simbolo della città e del cinema statunitense.

La famosa scritta una volta era diversa da quella che conosciamo oggi. Dopo la D vi era LAND, e fu il suo editore Harry Chandler a porre questa scelta. Furono spesi 21.000 dollari, e le luci una volta si accendevano ad intermittenza HOLLY-WOOD-LAND.

La scritta divenne famosa in tutto il mondo dopo un tragico evento,in seguito alla morte dell’attrice Peg Entwistle, che era giunta nella “terra delle stelle” per affermarsi nel mondo del cinema, ma la sua carriera non decollò mai. Entwistle decise di togliersi la vita lanciandosi della lettera D.

La scritta LAND, venne rimossa con l’arrivo della grande depressione del 1929, dopo la caduta della borsa di wall street. La società che la costruì fallì, all’inizio l’insegna doveva stare in piedi solo per 18 mesi.

La contea di Los Angeles nel 1944 decise di acquistarla, e nel 1949 iniziarono i lavori di restaurazione, e furono tolte le quattro lettere finali, che furono vendute all’asta, e il compratore fu Hank Berger, il proprietario di un nightclub.

Nel corso del tempo l’insegna subì molte trasformazioni legate anche per motivi che apportarono dei cambiamenti all’interno della società, tra il 1976 e il 2017, la scritta “HOLLYWOOD” era diventata “HOLLYWEED”, per celebrare le modifiche alle leggi sulla cannabis della California. Nel 1987 fu modificata in HOLYWOOD”, in occasione della visita di Giovanni Paolo II. Nel 2021 divenne “HOLLYBOB”, per una campagna di sensibilizzazione per il tumore al seno.

Ancora oggi, nonostante i suoi 100 anni, fa sognare milioni di aspiranti attori, che vedono in quella scritta una speranza per il proprio futuro.

AO