Meloni. ZES Unica è Grande risultato dell’Italia

Grande risultato dell’Italia: luce verde della Commissione Europea alla creazione di una Zona Economica Speciale unica per le regioni del Sud. Un’importante svolta per rafforzare l’intero Mezzogiorno, riducendo i divari con il resto della Nazione e dell’Unione Europea.

Siamo però convinti che questo obiettivo debba essere raggiunto abbandonando la logica assistenzialista che non funziona, ma dando opportunità di lavoro e crescita e rendendo queste aree dell’Italia competitive e attrattive per investimenti ed imprese. La ZES unica va esattamente in questa direzione e costituisce un cambio di passo per l’economia del Sud.

Bene anche l’apertura di un dialogo con la Commissione UE per modificare e rendere permanente la misura della Decontribuzione Sud, un intervento che il Governo aveva già prorogato fino alla fine del 2023 e che si è dimostrato molto efficace. E’ quanto scrive con entusiasmo e soddisfazione il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla sua pagina ufficiale Twitter.

Federica Romeo