Migranti. Piantedosi incontra vicepresidente Commissione Europea Schinas

(DIRE) Roma, 14 Lug. – Oggi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato, al Viminale, il vice presidente della Commissione europea Margaritis Schinas. “Il Patto migrazione e asilo approvato lo scorso 8 giugno a Lussemburgo – ha dichiarato il Ministro – rappresenta un importante punto di partenza e il trilogo in corso tra Europarlamento, Consiglio e Commissione completerà l’implementazione dell’importante quadro giuridico”. L’incontro è stato anche “l’occasione per fare il punto sulle nuove iniziative finanziate dalla Commissione europea e in collaborazione con OIM, sulla gestione dei flussi migratori”.

Al centro del cordiale colloquio anche le politiche di partnership della Commissione europea con i Paesi del Nord Africa. “Troppi uomini, donne e bambini hanno perso la vita in mare, l’ultima tragedia ieri, dobbiamo quindi con il supporto dei fondi europei favorire i flussi regolari e impedire che i migranti finiscano nelle mani dei trafficanti”, ha concluso il Ministro. Lo fa sapere una nota del Viminale. (Com/Pol/ Dire) 19:18 14-07-23