Chiacchierando di teatro con Tiziana Bianca Calabrò, Renata Falcone e Cinzia Messina

“Chiamami quando arrivi” è uno spettacolo teatrale scritto da Tiziana Bianca Calabrò, portato in scena da Renata Falcone e Cinzia Messina, con la regia di Basilio Musolino e le scene e i costumi di Caterina Casile.

E’ un’opera che porta sul palco il rapporto tra due sorelle, sviscerandolo e mettendo a nudo le fragilità di due anime diverse ma al tempo stesso simili. Il ritmo serrato delle battute tra le due donne arriva violento allo spettatore che si lascia trasportare dalle emozioni in cui si riconosce. Perché ogni famiglia, che all’apparenza sembra perfetta, in realtà nasconde dinamiche che di perfetto non hanno nulla.

Ma non è forse dalle imperfezioni che nascono i sentimenti più autentici che ricuciono le relazioni?!

Di seguito il video dell’intervista a Tiziana, Renata e Cinzia dove parliamo della pièce e di cosa può rappresentare il teatro per tutti noi.