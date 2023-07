Coldiretti. Tintarella Day, blitz frutta anti afa in spiaggia

Contro il caldo arriva il Tintarella Day per resistere alle alte temperature conquistando il sospirato colore ambrato della pelle. L’iniziativa è della Coldiretti con gli agricoltori che lasciano le campagne per “soccorrere” in spiaggia i turisti distribuendo la frutta che aiuta a combattere l’afa e favorisce in modo naturale l’abbronzatura, aiutando a “catturare” i raggi del sole e a difendere l’organismo dalle elevate temperature e dalle scottature.

Una occasione anche per sostenere le regioni colpite dall’alluvione che rappresentano storicamente il cuore della fruit valley italiana con i consigli di Campagna Amica per ottimizzare gli acquisti e tagliare gli sprechi di fronte al caro prezzi.

L’appuntamento è per domani sabato 15 luglio dalle ore 9 su Lungomare viale Trieste, spiaggia libera di fianco alla Concessione 1 a San Benedetto del Tronto (AP).

Una iniziativa per far conoscere le proprietà degli alimenti estivi anche con la top ten della frutta e verdura che protegge dalle ondate di calore e abbronza elaborata su basi scientifiche che sarà esposta e commentata da esperti.

Focus sullo studio Coldiretti/Ixe’ sul “Con il caro prezzi torna il pranzo al sacco, i menu da spiaggia più gettonati” che nell’occasione saranno preparati dai cuochi contadini di Campagna Amica presenti nel Villaggio contadino della città.

comunicato stampa – fonte: https://www.coldiretti.it/consumi/caldo-domani-15-7-e-tintarella-day-blitz-frutta-anti-afa-in-spiaggia