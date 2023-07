Infrastrutture, Potenti (Lega): risorse per Porto Livorno ci sono, da PD fake news

Livorno – “Al Porto di Livorno non sarà tolto manco un centesimo. Chi parla di esborso mente: i finanziamenti destinati al potenziamento dei collegamenti col Porto di Livorno partiranno dal 2024, subito dopo la chiusura dei cantieri che richiedevano spese immediate per la natura del loro iter, peraltro ereditato da questo governo.

Come già chiarito, il MIT, guidato da Matteo Salvini, è già impegnato a finanziare tutte le opere nei tempi stabiliti. Non c’è nessun cantiere bloccato: il PD, che litiga su tutto, trovi convergenza su altri argomenti e la smetta di mentire ai cittadini”. Così in una nota Manfredi Potenti, senatore livornese della Lega.