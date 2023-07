Sesto San Giovanni (Mi). 5kg di droga nell’appartamento: 2 arresti della Polizia di Stato

Ieri a Sesto San Giovanni la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due cittadini marocchini di 25 e 27 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Sesto San Giovanni, a seguito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, hanno individuato un appartamento nel quale era chiaramente visibile, attraverso una finestra posta sul cortile condominiale, l’attività di detenzione e confezionamento degli stupefacenti. Dopo poco, uno dei due giovani è uscito dallo stabile e notando gli agenti ha subito avvertito il complice e fatto rientro nell’appartamento.

Una volta in casa entrambi impugnavano dei coltelli scagliandosi contro gli operanti e, dopo una breve colluttazione, sono stati messi in sicurezza e arrestati. Gli agenti hanno rinvenuto in totale circa 5kg di droga tra cocaina e hashish, oltre a a materiale da confezionamento.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/119464b2a30421f5d366444661