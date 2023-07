Successo straordinario per la Briritmica di Fabrizia Bordonaro col saggio di fine anno

Si è tenuto presso i locali del Fenix a San Gregorio il saggio di fine anno organizzato dall’ASD Briritmica, Scuola di Ginnastica Ritmica reggina

Lo spettacolo ha portato in scena diversi stili, abbracciando la danza in tutte le sue forme e creando un connubio perfetto con gli attrezzi tipici della ginnastica ritmica quali cerchio, palla, clavette, nastro, fune.

L’obiettivo della Briritmica è quello di far conoscere, amare e apprendere l’arte di questa disciplina, partendo dai corsi base fino all’agonismo.

Lo spettacolo ha visto protagoniste le ginnaste della fascia GymGiocando da 4 a 8 anni,la fascia Preagonismo e la fascia dell’Agonismo. Tutte le ginnaste hanno eseguito in maniera impeccabile le coreografie ideate e curate dalla Dott.ssa Fabrizia Bordonaro, fondatrice e direttrice della scuola, riscaldando i cuori dei presenti e facendo immergere il pubblico nel nostro magico mondo.

Ospite dell’evento il consigliere comunale Mario Cardia, da sempre vicino alla nostra associazione: “Evento bellissimo per una associazione che è’ cresciuta in modo esponenziale, merito di Fabrizia Bordonaro e della squadra che la affianca, l’augurio e’ che anche la prossima stagione sia ricca di successi. Consentitemi poi di ringraziare tutta la famiglia Bordonaro che supporta Fabrizia contribuendo in modo determinante ai successi che la Briritmica sta ottenendo”, ha dichiarato Mario Cardia nel corso del suo intervento.

I Presidenti Alberto Bordonaro e Maria Viglianti chiudono la serata augurando a tutti Buone Vacanze Estive: Si chiude un anno intenso di crescita per la nostra Società che ha lavorato duramente e ha preso parte a diverse iniziative agonistiche e sociali. Siamo molto soddisfatti dell’evento, ci auguriamo che la stagione 2023/24 sia un percorso di crescita per le nostre ginnaste che ogni giorno dimostrano la loro dedizione e il loro impegno per questa disciplina

