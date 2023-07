USA: caldo record per il weekend

L’estate è arrivata da tre settimane, e il clima che accompagna tale stagione è giunto in modo violento e insolito. Una ondata di caldo estremo ha avvolto gli Stati Uniti in questi giorni , ma per il fine settima è destinato a peggiorare.

La notizia è stata riportata dalla Cnn, sottolineando che nella parte ovest degli USA ci saranno le temperature più alte.

La National Weather Service di Phoenix, in Arizona, da vari giorni il termometro ha segnato temperature elevate, oltre 43 gradi “uno dei più forti sistemi ad alta pressione che la regione abbia mai visto”.

Da Giungo nel paese a stelle e strisce sono stati registrati 1.000 caldi record, e nel fine nel settimana potrebbero registrarsene altri 100 con temperature elevate, raggiungendo i 54 gradi nella Death Valley, e in California (fonte: ansa.it).

