Donna sbranata da un branco di dingo in spiaggia a K’gari: cresce la paura

È l’ultimo incidente di una serie di attacchi che coinvolgono dingo nella popolare destinazione turistica del Queensland, precedentemente nota come Fraser Island

Gli incidenti stanno alimentando la preoccupazione che i dingo stiano diventando meno timorosi nei confronti degli esseri umani. Questo incidente arriva un mese dopo che una turista francese di 20 anni, e un bambino di 10 anni sono stati attaccati dai dingo sull’isola di K’gari nel Queensland. Secondo le autorità la donna, è “fortunata ad essere viva” per i dettagli su come è stata cacciata. La donna, 24 anni, stava facendo jogging nella zona di Orchid Beach lunedì mattina quando è stata aggredita da quattro dingo.

È corsa nell’oceano per cercare di sfuggire agli animali, tuttavia tre dei dingo l’hanno seguita e l’hanno attaccata nell’acqua, in quella che i ranger dicono essere una tattica comune per i predatori quando cacciano prede come i wallaby per trascinarli sott’acqua e affogarli per poi mangiarli.

Due uomini che guidavano un furgone a quattro ruote motrici sulla spiaggia hanno visto la donna in difficoltà e hanno virato verso i dingo per cercare di spaventarli. L’automobilista ha allertato i soccorsi intorno alle 9:15. Si sono precipitati nell’oceano per salvarla prima di metterla nella slitta a rimorchio e portarla nell’area recintata di Orchid Beach.

A Orchid Beach è stato fornito il primo soccorso alle ferite della donna sulle braccia prima che fosse trasportata in aereo all’ospedale di Hervey Bay per ulteriori cure. Uno degli uomini si è ferito alla mano mentre assisteva la donna. La donna correva in una zona normalmente piena di bagnanti e pescatori, ma essendo sola ha attirato l’attenzione del branco. “Purtroppo per questa donna questa mattina, era sola ed è finita in una situazione che era abbastanza compromettente per lei a causa di ciò”, ha detto la portavoce del capo ranger L.B.

L’incidente ha suscitato severi avvertimenti ai visitatori di K’gari di seguire il protocollo di sicurezza dei dingo, incluso non correre o fare jogging e tenere il cibo lontano dagli animali. “Non correre, ti inseguiranno”, ha avvertito la signora Behrendorff.

Il gruppo di dingo che ha aggredito la donna fa parte di un noto branco “stanziale” nella zona di Orchid Beach. Uno dei dingo nel branco è stato registrato mentre si lanciava contro le persone in passato. Il metodo che hanno usato per attaccare la donna è un modo comune in cui i dingo su K’gari cacciano animali come i wallaby, spingendo la loro preda nell’oceano per stancarla prima di ucciderla.

Mentre il Queensland Parks and Wildlife Service indaga sull’attacco, l’eutanasia non è stata esclusa. “È sicuramente l’ultima risorsa ed è una decisione che non viene presa alla leggera, ci sono molte cose che vengono prese in considerazione ed è una decisione che viene presa a un livello molto più alto rispetto ai ranger sul campo”, ha detto la sig.ra Behrendorff. Un dingo è stato soppresso quest’anno dopo essere stato filmato mentre mordeva un turista che prendeva il sole sulla spiaggia, è stato il primo ad essere soppresso dal 2019.

L’attacco segue quello di una turista francese di 20 anni che stava prendendo il sole quando è stata morsa sulle natiche ad aprile. Due mesi dopo, in un altro incidente avvenuto il 16 giugno, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” un bambino stava camminando da solo sul bordo dell’acqua in un’area di campeggio sulla spiaggia della costa occidentale dell’isola, quando, secondo i funzionari della fauna selvatica, il dingo lo ha afferrato per la spalla e lo ha trascinato sott’acqua.

