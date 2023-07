Questa mattina all’alba, poco dopo le 05:00, un incendio è scoppiato all’interno di un forno in Largo Augusto a Milano, al pianterreno di un edificio di sette piani. Per domare le fiamme sono intervenuti sei mezzi di Vigili del fuoco, la cui tempestiva azione ha fatto sì che la struttura non abbia subito alcun danno.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=87108