Oltre 100 piloti, 300 addetti per la sicurezza della gara, una borsa di studio, sostegno all’ambiente ed eventi di lancio sono le novità della 42a Coppa Sila

L’Automobile Club Cosenza scalda i motori e presenta il programma della 42a Coppa Sila, iconica e storica gara automobilistica della Calabria, in programma dal 28 al 30 luglio, valida per la serie nazionale cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna sud e Campionato Italiano “Le Bicilindriche”, che si richiama al suo slogan “Il rombo della montagna”.

Il Presidente di Automobile Club Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha sottolineato un forte apprezzamento per l’iniziativa, la professionalità e la lungimiranza degli organizzatori.

Anche quest’anno, la cronoscalata, conosciuta anche come Trofeo Domenico Scola, prevede lo start dal comune di Spezzano della Sila, in località “Acquacoperta”, e l’arrivo degli oltre 100 piloti iscritti nei pressi di “Monte Scuro”, nel comune di Celico, percorrendo la vecchia strada per Camigliatello Silano.

“Da molti mesi ormai – ha dichiarato il presidente di ACI Cosenza, Ernesto Ferraro – il nostro staff è al lavoro per garantire all’evento un’edizione di alto prestigio, con un occhio di riguardo all’ambiente e riproponendo sentimenti di grande entusiasmo tra le migliaia di appassionati che si accalcheranno lungo il percorso per vedere sfrecciare i loro beniamini, ma soprattutto per le tante iniziative collaterali distribuite lungo il territorio interessato nell’attesa della gara. Questo storico evento automobilistico rappresenta a tutti gli effetti un elemento di promozione territoriale e di forte attrazione turistica, in quanto tracciato lungo le strade del più grande altopiano d’Europa, che suscita da sempre sentimenti di apprezzamento nei piloti che vi partecipano, creando in loro un legame speciale con il singolare ambiente naturalistico”.

Nella creazione di nuove intese e collaborazioni, nel corso della conferenza è stata annunciata dal Direttore della Fondazione Carical, Carlo Cannataro, l’erogazione di una borsa di studio a favore di ACI Cosenza e Coppa Sila, da destinare ad un adolescente meritevole.

Come anticipato dall’addetto stampa di ACI Sport, Rosario Giordano, altri benefici, di natura strutturale e strumentale sono previsti per la competizione automobilistica, come quelli dell’aumentata sicurezza, garantita da quasi 300 operatori e da una serie di importanti interventi che la Provincia di Cosenza effettuerà lungo il percorso, come confermato nel corso della conferenza dal Dirigente Settore Trasporti dell’Ente provinciale, Gianluca Morrone.

La Coppa Sila, il cui spessore e l’importanza promozionale sono stati evidenziati dagli interventi dei Sindaci di Casali del Manco, Francesca Pisani, e Spezzano della Sila, Salvatore Monaco, esprimerà così tutto il suo fascino attrattivo tra le migliaia di persone che prenderanno posto tra alberi e tornanti, in luoghi di singolare bellezza naturalistica, dotati di uno speciale patrimonio culturale, storico ed enogastronomico, la cui fama ha fatto il giro del mondo.

Inizia da quest’anno un nuovo corso della competizione che volge a celebrare i suoi 100 anni nel 2024, con il contributo di enti pubblici e privati, con cui è stata avviata una partnership lungimirante, che riporterà ai vecchi fasti la cronoscalata più amata del Sud Italia.

