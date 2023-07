Rimini. Tenta di rubare una bicicletta “speciale” di un disabile in un condominio: arrestato in flagranza

Nel decorso pomeriggio, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano resosi responsabile del reato di tentato furto aggravato.

Nello specifico, alle ore 19.35 circa di ieri, una volante della Questura di Rimini, veniva inviata nei pressi di un condominio sito in questo centro storico, in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo che stava cercando di rubare una bicicletta elettrica.

Giunti sul posto, i poliziotti, individuavano il soggetto intento ad armeggiare sulla bicicletta di proprietà di una persona disabile e con caratteristiche particolari, del valore complessivo di 3500 euro.

L’uomo, immediatamente bloccato dagli agenti ed accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, veniva tratto in arresto. Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

