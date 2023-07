Roma. Arrestata 1 persona e sequestra 30 kg. di cocaina che avrebbero fruttato circa 2 mln di €

La lotta alla vendita di sostanze stupefacenti della Polizia di Stato non conosce sosta e spazia dai piccoli ai grandi spacciatori, attraversando la capitale dal centro alle periferie.

Grazie al costante impegno di distretti e commissariati, gli arresti per questo tipo di reato sono all’ordine del giorno e dopo le dichiarazioni effettuate durante la recente Commissione Parlamentare Antimafia, dal Procuratore di Roma, è stato dato un ulteriore impulso a tutte queste attività.

La Sezione Antidroga della Squadra Mobile Capitolina ha arrestato una persona trovata in possesso di un ingente quantitativo di cocaina, pari a 30 kg., individuando un immobile, in località Santa Maria di Galeria, utilizzato per custodire lo stupefacente da destinare al mercato romano.

La droga è risultata avere una purezza elevata ed una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro.

La Procura ha chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le Indagini Preliminari, la convalida dell’operato della Polizia Giudiziaria.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/199864b4f5237dc32162405786