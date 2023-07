USA: oltre 54 gradi

Gli Stati Uniti si trovano nella morsa del caldo, oltre 54 gradi, l’afa minaccia milioni di cittadini, da diverse settimane il Paese è investito da un caldo eccezionale. Molti gli incendi nel sud della California, il più grande il Rabbit Fire, che ha sterminato oltre 1200 ettari di terreno.

Nella Death Valley, da tutti conosciuto come il posto più caldo del mondo, ha raggiunto i 52,5 gradi, mentre di notte la minima è di 36,6°C. Lo stesso tocca agli stati dell ‘Arizona, dello Utah e del Nevada, tutti e tre si trovano in allerta. Non sono previsti cali di temperature.

Una Nazione divisa a metà, in altre zone sono previsti forti temporali e inondazioni, specialmente per lo stato del New England.

AO