Arezzo. 2 Trafficanti di droga arrestati in A1 dalla Polizia nel weekend con 10 Kg di hashish

La Polizia di Stato di Arezzo, in Autostrada del Sole, durante il weekend ha arrestato 2 persone. Venerdì scorso, poco prima della mezzanotte, una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione autostradale di Arezzo-Battifolle – durante le consuete attività di controllo dei veicoli in transito – ha fermato per un controllo due cittadini marocchini di 30 anni residenti in Emilia Romagna a bordo di una Opel Corsa.

Raggiunto l’abitacolo i Poliziotti sono stati investiti dall’inconfondibile odore acre di hashish la cui intensità faceva presupporre il trasporto di una ingente quantità di sostanza stupefacente.

La perquisizione dell’autovettura ha infatti permesso di recuperare – nascosta sotto i sedili – una borsa in tela contenente 10 confezioni, ognuna composta da 10 panetti del peso di 100 grammi ciascuno, per un totale di 10 Kg di hascisc. Ogni panetto riportava impressa l’immagine di un “re leone” (la testa di un leone sormontata da una corona) per rendere riconoscibile la merce sul mercato illecito degli stupefacenti, merce che avrebbe fruttato ai due più di 10.000 €.

Sia la droga che l’Opel Corsa utilizzata per il trasporto sono state sequestrate e i due trafficanti arrestati e portati in carcere.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Arezzo/articolo/239164b6515c3da4d857872796