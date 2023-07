Caserta: consegnavano con il drone lo stupefacente nel carcere, 4 persone arrestate

Comando Provinciale di Caserta – Caserta, 18/07/2023 09:29

l Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta hanno sequestrato un carico di stupefacente destinato probabilmente a rifornire alcuni detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. In particolare, i militari dell’Arma, a pochi metri dalla struttura carceraria sammaritana, hanno sottoposto a controllo una Fiat Panda con a bordo quattro persone, rinvenendo, ben occultati all’interno dell’utilitaria, un chilo e 300 grammi di hashish suddiviso in 13 panetti, 62 grammi di cocaina nonché sette telefoni cellulari e quattro microcellulari, muniti dei relativi caricabatterie.

Lo stupefacente era stipato in sei distinti plichi, aventi eguale peso. Tra il materiale rinvenuto anche un drone di ultima generazione idoneo per struttura e capacità di carico a trasportare tutto il materiale sopra indicato e a introdurlo in carcere.

Gli occupanti l’autovettura, due donne e altrettanti uomini, originari della provincia di Caserta, sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e posti a disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

l destinatari del provvedimento di arresto sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva e in ogni caso, le misure precautelari sono state adottate senza il contraddittorio con le parti e le difese che avverrà innanzi al Giudice terzo che potrà valutare anche l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/droga-consegnavano-con-il-drone-lo-stupefacente-nel-carcere-4-persone-arrestate