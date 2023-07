Kenya, creati embrioni per salvare rinoceronte bianco

20:40 – In Kenya, sono stati creati cinque embrioni di rinoceronte bianco per salvare la specie dall’estinzione.

Questo è quanto riferito da Biorescue, un progetto del governo tedesco, che in precedenza è riuscito a fecondare gli spermatozoi dell’ultimo maschio bianco di rinoceronte su una delle ultime femmine rimaste in vita. Purtroppo quest’ultima non è risultata in grado di portare avanti la gravidanza.

I portavoce di Biorescue comunicano:”A quattro anni dall’inizio di questo ambizioso progetto per salvare il rinoceronte bianco settentrionale dall’estinzione, il team ha compiuto progressi significativi verso il suo obiettivo finale“. La femmina di rinoceronte e la madre al momento vivono nella riserva naturale protetta di Ol Pejeta, in Kenya. Questi esemplari sono nati in Repubblica Ceca e trasferiti nel loro habitat 14 anni fa. Al momento sono 29 gli embrioni congelati e si spera che i prossimi tentativi risultino un successo. (Fonte ANSA)