Calabria Film Commission, Summer Limited Edition, presentata a Milano la nuova serie tv

La costa ionica calabrese, Cariati e i boschi della Sila sono gli scenari della nuova serie tv “Summer Limited Edition”, presentata ieri a Milano.

E’ una commedia a tinte rosa e green, dove la Calabria è il set di una storia romantica per tutta la famiglia, sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commision, ideata e prodotta da KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini e la produzione esecutiva di Open Fields Productions. La serie è costruita lungo sei episodi, dove i protagonisti principali sono gli adolescenti, ma parallelamente si dipana un arco narrativo che coinvolge gli adulti in un’ottica di co-viewing.

Alla presentazione milanese hanno partecipato il direttore Canali TV De Agostini Editore, Massimo Bruno; Gabriele Vagnato, creator e conduttore di Music Distraction; Anton Giulio Grande, per la Calabria Film Commission; Gabriele Vagnato, creator e conduttore di Music Distraction; il regista Mario Vitale, gli attori Alessio Praticò, Ilenia Lazzarin, Luca Seta e Nicole Sorace. Presente anche il cast di Music distraction.

La nuova serie tv sarà disponibile on demand su Sky dal 24 luglio e in streaming su NOW, mentre dal 28 agosto ogni lunedì alle ore19.50 su DeAKids, Canale 601 di SKY.