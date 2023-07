Orientamento nuovo della Cassazione: la casalinga rimasta invalida in seguito a una caduta e a un intervento sbagliato dev’essere risarcita sulla base del contratto CNL Colf

La casalinga che rimane invalida in seguito a un incidente, dev’essere risarcita sulla base del contratto Cnl Colf o sul criterio legale del triplo della pensione sociale. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 20922/2023 pubblicata oggi 18/07/2023, ha accolto il ricorso di una donna che si era ferita gravemente in seguito a una caduta in strada nel Comune di Verzino, in provincia di Crotone, in Calabria. La signora non era riuscita a incassare il ristoro dal Comune. Ha invece vinto la causa contro l’Asl dell’ospedale che l’aveva curata male.

Gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno spiegato che sulla misura del risarcimento che “e viene accertata una perdita o riduzione della capacità lavorativa (generica), possono applicarsi – avuto riguardo al grado percentuale di invalidità permanente accertato in sede medico legale – le presunzioni intese a provare la esistenza di un danno patrimoniale – emergente e da lucro cessante – determinato dall’impedimento o dalla riduzione dell’attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva – anche – a suo favore (se invece il lavoro domestico era svolto a titolo gratuito o in adempimento dei doveri di solidarietà familiare, a vantaggio di soggetti terzi, i danneggiati sono esclusivamente questi ultimi, trattandosi di attività suscettiva di valutazione economica, che trova fondamento negli artt. 4, 36 e 37 Cost., e che potrà ricevere adeguato ristoro attraverso il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto dei parametri forniti dal calcolo del reddito figurativo desunto dal contratto collettivo delle COLF (contratto collettivo di lavoro) ovvero del criterio legale del triplo della pensione sociale”.

c.s – Sportello dei Diritti