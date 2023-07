Ottava tappa di Goletta Verde: approda a Crotone il 21 e il 22 Luglio

La storica campagna estiva di Legambiente torna a solcare i mari in difesa delle acque e delle coste

Venerdì 21 luglio incontro pubblico RITORNO AL FUTURO. Trasformare la crisi climatica, energetica e sociale in opportunità: il ruolo dell’eolico offshore in Calabria

Sabato 22 luglio conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste della Calabria

Venerdì 21 luglio approderà a Crotone la Goletta Verde 2023, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. La qualità delle acque interne e l’eolico offshore saranno i temi al centro della tappa calabrese ricca di appuntamenti ed eventi.

Si inizierà venerdì 21 con il Flash Mob Photo opportunity, Legambiente porta in spiaggia una cartolina…dal futuro! durante il quale gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde inviteranno bagnanti e cittadini/e a constatare con i propri occhi come si vede un impianto eolico offshore a largo della costa. Alle 18.30 presso il Club Velico di Crotone si terrà l’incontro RITORNO AL FUTURO. Trasformare la crisi climatica, energetica e sociale in opportunità: il ruolo dell’eolico offshore in Calabria.

Si proseguirà sabato 22 alle ore 11 presso la Lega Navale di Crotone dove verranno presentati, in una conferenza stampa, i dati del monitoraggio delle acque svolto dai volontari e dalle volontarie di Legambiente sulle coste calabresi.

I due pomeriggi della tappa calabrese saranno dedicati all’educazione ambientale con i laboratori didattici, realizzati grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife, durante i quali i volontari e le volontarie di Goletta Verde racconteranno tante curiosità sugli squali e cercheranno di sfatare alcuni luoghi comuni su questi interessantissimi animali.

Giunta alla 37esima edizione, Goletta Verde è realizzata con le partnership principali di ANEV, CONOU, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia.

PROGRAMMA GOLETTA VERDE IN CALABRIA 2023

Venerdì 21 luglio a Crotone

Ore 12.00 | Spiaggia libera pressi Lega Navale Crotone

Flash Mob – Photo opportunity, Legambiente porta in spiaggia una cartolina…dal futuro!

Gli attivisti e le attiviste di Goletta Verde invitano bagnanti e cittadini a vedere con i propri occhi il panorama del prossimo impianto eolico offshore a largo della costa.

Ore 15.30 | a bordo di Goletta Verde ormeggiata Presso Club Velico Crotone – Via Molo Porto Nuovo

Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali. I laboratori sono gratuiti e a numero chiuso, necessaria conferma di prenotazione all’indirizzo campagne@legambiente.it

Ore 18.30 | Presso Club Velico Crotone – Via Molo Porto Nuovo

Incontro RITORNO AL FUTURO. Trasformare la crisi climatica, energetica e sociale in opportunità: il ruolo dell’eolico off shore in Calabria

Saluti del Club Velico di Crotone

Introduce e modera

Alice De Marco – Portavoce di Goletta Verde

Interventi

Rosaria Vazzano – Presidente del circolo Legambiente Crotone

Ottavia D’Agostino – Ufficio Energia Legambiente Nazionale

Vincenzo Voce – Sindaco di Crotone

Manuela Asteriti – Presidente Cooperativa Pescatori di Crotone

Enzo Scalese – Segretario Generale della CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo

Salvatore Mancuso – Segretario Generale CISL Magna Graecia Catanzaro, Crotone, Vibo

Fabio Tomaino – Segretario UIL Crotone

Mario Spanò – Confindustria Crotone

Conclusioni

Anna Parretta – Presidente Legambiente Calabria

Sabato 22 luglio a Crotone

Ore 11.00 | presso Lega Navale di Crotone – Via Molo Sanità

Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste calabresi

Presenta

Antonio Anastasi – Giornalista Quotidiano del Sud

Saluti della Lega Navale di Crotone e del Club Velico Crotone

Gerardo Sacco – Maestro orafo

Interventi

Rosaria Vazzano – Presidente circolo Legambiente Crotone

Antonio Michele Lanatà – Presidente circolo Legambiente Le Castella

Anna Parretta – Presidente Legambiente Calabria

Vincenzo Voce – Sindaco di Crotone

Alice De Marco – Portavoce di Goletta Verde

Sergio Fasson – Istituto Chimico Donegani di Crotone

Emilio Errigo – Commissario Straordinario Arpacal

Salvatore Siviglia – Dirigente Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria

Roberto Occhiuto – Presidente della Regione Calabria*

*in attesa di conferma

Ore 17.00 | a bordo di Goletta Verde ormeggiata Presso Club Velico Crotone – Via Molo Porto Nuovo

Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali.

I laboratori sono gratuiti e a numero chiuso, necessaria conferma di prenotazione all’indirizzo.

(Foto di repertorio)

