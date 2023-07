Tutto pronto per i Mondiali di kitesurf Formula Kite U21 DAY1

Oggi, Mercoledì 19 Luglio, si è tenuta alle ore 10.00 la conferenza stampa di presentazione del Mondiale assoluto Formula Kite U21, in programma fino al 23 Luglio presso Hang Loose Beach, in località Pesci e Anguille, Gizzeria

Negli spazi di Hang Loose Beach – in località Pesci e Anguille, Gizzeria – si è tenuta stamattina alle ore 10.00 la conferenza stampa di presentazione del Mondiale di Kitesurf Formula Kite U21.

“Siamo molto felici di ospitare i Mondiali di Kitesurf in Calabria mettendo in vetrina le bellezze di questa regione unica, un evento che rappresenta una straordinaria possibilità di promozione turistica – esordisce così il Presidente Occhiuto, alla conferenza di presentazione.

E prosegue: – Sono particolarmente riconoscente agli sportivi e agli imprenditori che qualche anno fa hanno iniziato a sviluppare questo progetto fino a renderlo, oggi, un’iniziativa di caratura mondiale. La Regione si impegnerà a sostenere iniziative di questo tipo anche in futuro. Mi è piaciuta l’idea di venire qui all’Hang Loose Beach per la conferenza stampa oggi perchè è la Regione che deve ringraziare gli imprenditori eccellenti che danno lustro alla Calabria”

Presenti, oltre al Presidente Occhiuto, la Dirigente Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità Maria Antonella Cauteruccio, il Presidente e il Segretario Generale di IKA (International Kiteboarding Association) Mirco Babini e Markus Schwendetner, il Consigliere Nazionale FIV Fabio Colella, il Vicesindaco di Gizzeria Antonio Arcieri, il delegato di Sport e Salute Calabria Saverio Mirarchi, il Presidente del Circolo Velico Hang Loose e organizzatore dell’evento Luca Valentini.

A Gizzeria in questi giorni si respira un’atmosfera internazionale con circa 90 atleti in rappresentanza di 27 paesi del mondo che gareggiano suddivisi in tre flotte: due maschili e una femminile. Presente anche il campione uscente Maximilian Maeder da Singapore, pronto a difendere il titolo.

Oggi, dopo conferenza stampa e skipper meeting degli atleti, la giornata è proseguita con lo start delle gare alle ore 13.00.

Grazie al vento costante si sono concluse 4 regate per flotta. Per le flotte maschili, il campione in carica Maximilian Maeder si è posizionato al secondo posto, superato da Qibin Huang e seguito dal tedesco Jan Voester. Si posiziona, invece, in quinta posizione l’italiano Riccardo Pianosi, uno dei candidati alle prossime Olimpiadi. Per la flotta femminile troviamo in prima posizione la polacca Magdalena Woyciechowska, seguita da Chloe Revil e Derin Atakan in terza posizione.

Domani si continua con le gare, in programma fino a Domenica 23 Luglio. Il programma prevede lo skipper meeting alle ore 12.00 e, a seguire, le regate.

Classifica maschile

Qibin Huang (CHN) Maximilian Maeder (SGP) Jan Voester (GER)

Classifica femminile