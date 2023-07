10:40 – A Genova e per tutta la notte i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nell’edificio principale dell’ospedale San Martino a causa di un incendio divampato al 3º piano della struttura. A fuoco il gruppo di continuità, per fumo e per la mancanza di elettricità 56 pazienti sono stati trasferiti in zona sicura. L’intervento al San Martino si è concluso all’alba di oggi. Ne danno notizia i Vigili del Fuoco sulla loro pagina ufficiale del social network Twitter.

Federica Romeo