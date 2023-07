La Regione pubblica l’avviso Attività Culturali 2023, Princi: “Valorizziamo le iniziative che promuovono il patrimonio culturale”

Vicepresidenza – Catanzaro, 19/07/2023

Con un finanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro, la Regione Calabria ha pubblicato il nuovo avviso Attività Culturali 2023, dedicato al supporto di iniziative culturali che mirino a valorizzare e a migliorare la fruizione del patrimonio culturale regionale sostenendone la relativa promozione e qualificazione.

Ne dà notizia la vice presidente, con delega al ramo, Giusi Princi.

“Il comparto delle attività culturali continua a dare grandi soddisfazioni alla nostra azione di rafforzamento del tessuto economico e sociale calabrese. In questa edizione – spiega Giusi Princi – l’avviso si struttura con una novità contraddistinta da due linee di azione: la prima dedicata agli enti pubblici con una sotto-dotazione finanziaria di 220mila euro, e la seconda ai soggetti privati, associazioni, imprese o fondazioni, con una sotto-dotazione finanziaria di 980mila euro. Entrambe le linee d’azione avranno sette ambiti d’attività, con diversi importi massimi concedibili per progetto, nei quali poter presentare il proprio evento e, quindi, competere alla selezione tra i diversi partecipanti. Si andrà, quindi, da alcuni ambiti più tradizionali, come quello letterario, teatrale amatoriale a carattere identitario, le esibizioni d’orchestra, opera lirico-sinfonica, Jazz, canto classico, danza e balletto, le esibizioni bandistiche, e le mostre; ad essi si aggiungeranno due nuovi ambiti di attività che rappresentano la tutela del folklore e delle tradizioni popolari, ma anche le espressioni artisticoculturali innovative, tra cui i murales o i fumetti. In questa edizione 2023 – specifica inoltre la vice presidente – si è lavorato affinché l’opinione pubblica possa capire che dietro questo ventaglio di eventi c’è una Regione che fa propri i progetti culturali dei territori sostenendo quegli eventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse locali che pongono in risalto il legame tra cultura, storia, arte, costume, tradizione”.

Infine, la vice presidente Princi comunica che il Dipartimento Istruzione, formazione e Pari opportunità, guidato dalla dirigente generale Maria Francesca Gatto, attraverso il settore Cultura, dirigente Ersilia Amatruda, sta ultimando l’avviso relativo a quegli eventi storicizzati della Regione Calabria che sarà pubblicato in pre-informazione nei prossimi giorni.

L’avviso è consultabile al link in allegato: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_bando.cfm?4471

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?34866